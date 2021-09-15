Peres sola geçiyor

Teknikdirektör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ardından bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli hocanın özellikle sol bekte bekleneni veremeyen İsmail Köybaşı'nı kulübeye çekerek, sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda burada formayı Peres'e vermesi bekleniyor. Peres'in sola geçmesi durumunda ise sağ bekte Serkan Asan görev yapacak. Avcı'nın ayrıca çok yoğun maç temposu içerisinden çıkan Hamsik'i dinlendirebileceği belirtiliyor. İyileşmesi halinde de Gervinho'nun yeniden 11'deki formasına kavuşacağı vurgulanıyor.