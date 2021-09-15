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Peres sola geçiyor

Bordo-mavili takımda en çok değişimin yaşandığı sol bek mevkiinde Kasımpaşa maçında Bruno Peres’in görev alması bekleniyor. Sağ bekte forma Serkan’ın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Peres sola geçiyor
Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ardından bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Tecrübeli hocanın özellikle sol bekte bekleneni veremeyen İsmail Köybaşı'nı kulübeye çekerek, sakatlığı bulunan Trondsen'in yokluğunda burada formayı Peres'e vermesi bekleniyor. Peres'in sola geçmesi durumunda ise sağ bekte Serkan Asan görev yapacak. Avcı'nın ayrıca çok yoğun maç temposu içerisinden çıkan Hamsik'i dinlendirebileceği belirtiliyor. İyileşmesi halinde de Gervinho'nun yeniden 11'deki formasına kavuşacağı vurgulanıyor.
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