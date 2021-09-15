Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan ve 3'te 3 yaparak son dönemlerin en iyi istatistiklerini elde eden Trabzonspor, 4. haftada sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Yeni bir galibiyet serisi planlayan Karadeniz devinde hedef ekim ayındaki milli araya kadar kayıpsız girmek. Söz konusu süreçte 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak olan bordo-mavililer, moral bozmadan ilerlemek istiyor.

Önce cumartesi günü Kasımpaşa ve ardından yine deplasmanda hafta içinde Konya ile karşılaşacak Fırtına'da, üst üste oynanacak karşılaşmalar öncesi galibiyet serisi hesapları yapılıyor. Ligde son 19 dış saha maçında yenilmeyen Trabzonspor'un bu istatistiği zorlu süreç öncesi bordomavili camiaya umut veriyor.