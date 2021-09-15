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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

Son dakika Trabzonspor haberleri: Galatasaray derbisinde sezonun ilk puan kaybını yaşayan Trabzonspor, haftayı averajla Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada kapattı. Bordo-mavililer, yeniden liderlik koltuğuna oturmak için milli araya kadar oynayacağı 4 maçı da kazanmayı hedefliyor. Fırtına'nın deplasman istatistiği de umutları iyice artırıyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

Süper Lig'e bu sezon fırtına gibi başlayan ve 3'te 3 yaparak son dönemlerin en iyi istatistiklerini elde eden Trabzonspor, 4. haftada sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamıştı. Yeni bir galibiyet serisi planlayan Karadeniz devinde hedef ekim ayındaki milli araya kadar kayıpsız girmek. Söz konusu süreçte 3'ü deplasmanda olmak üzere 4 karşılaşmaya çıkacak olan bordo-mavililer, moral bozmadan ilerlemek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

Önce cumartesi günü Kasımpaşa ve ardından yine deplasmanda hafta içinde Konya ile karşılaşacak Fırtına'da, üst üste oynanacak karşılaşmalar öncesi galibiyet serisi hesapları yapılıyor. Ligde son 19 dış saha maçında yenilmeyen Trabzonspor'un bu istatistiği zorlu süreç öncesi bordomavili camiaya umut veriyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

19 MAÇTIR BİLEĞİNİ BÜKEN YOK
Deplasmandaki bu avantajı ekim ayındaki milli araya kadar olan 4 maçlık süreçte oynanacak 3 deplasmanda kullanmak isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı kadroda gerekli rotasyonları yapmayı da planlıyor. Geçtiğimiz sezondan beri Süper Lig'de çıktığı son 19 deplasman müsabakasında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu maçlarda 10 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

Trabzonspor, en son deplasman mağlubiyetini Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye karşı 3-1 yenilerek aldı. 2021 senesinde Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'dan sonra Süper Lig'de dış sahada kaybetmeyen diğer takım ise Fenerbahçe. Bordo-mavililerin hocası, bu istatistiği bozmadan devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

SADECE DÖRT GOL YEDİ
Süper Lig'in ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Karadeniz devi, skorer kimliği ile de öne çıkıyor. 10 kez fileleri sarsarak ligin en skorer takımı olan Trabzonspor, defans güvenliğini de bırakmıyor. Fırtına 4 maç sonunda rakiplere sadece 4 kez geçit verdi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

ÜÇ DEFA KAYBETTİLER
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli teknik adam ile 21 galibiyet elde ederken, 12 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un gözü zirvede! Hedef 4'te 4

RAKAMLARIN DİLİ

3- Fırtına, teknik direktör Avcı ile ligde 36 maçta sadece 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi, deneyimli hoca ile 21 galibiyet elde etti, 12 beraberlik aldı.

10- Trabzonspor'un bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada attığı 15 golün 11'i eski oyuncularından geldi. 5 kez sahne alan Anthony Nwakaeme takımın en skorer isim olmayı bildi.

34- Bu sezon Gervinho, Peres, Koita, Hamsik, Cornelius, Siopis, Denswil gibi isimleri renklerine katan bordo-mavili ekipte Ahmet Ağaoğlu da başkanlık döneminde 34 yabancı ile rekor kırdı.

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