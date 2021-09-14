İstikrarın adı Nwakaeme

Anthony Nwakaeme, son 4 sezonda Trabzonspor'un hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu olurken, attığı goller ve ortaya koyduğu performansla da önemli katkılar sağladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva kulübünden 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nijeryalı sol kanat, 4 sezonda 117 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 37 kez havalandırdı. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 2018-19'da 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-20'de 43 maçta 14, geçen yıl 35 maçta 7 gol, bu dönem de 8 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı. Tecrübeli oyuncu, ligde 2018-19'da 27 maçta 10 gol, 2019-20'de 29 maçta 11 gol, 2020-21'de 34 maçta 7 gol, bu sezon da 4 karşılaşmada 4 gol attı.



10 PUANA KATKI



Nwakame, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor karşılaşmaları ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. Ligdeki 4 maçı da boş geçmeyen Nwakaeme'nin gol attığı bu maçlarda Fırtına 10 puan elde ederek, ligde averajla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada yer aldı. Nwakaeme, 2018-19'da 15 haftada 4, 2019-20'de 14 haftada 4, 2020-21'de 16 haftada 4, bu sezon ise 4 haftada 4 gol kaydetti.