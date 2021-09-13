Fırtına geçit vermedi

Trabzonspor, Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşse de müthiş bir geri dönüşe imza attı: 2-2. Her iki takımda karşılaşmaya aslında maç öncesinde beklenilen 11'lerle çıktı. Ancak maça beklenilen aksine tempolu başlayan ve orta sahada oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray iyi başladı. Önce Abdülkadir Ömür'ün kaptırdığı top ardından ise Edgar'ın kısa kalan kaleciye geri pasında pozisyonu iyi takip eden Emre Kılınç açılışı yaptı. Galatasaray ikinci golü de 33. dakikada Emre Kılınç ile buldu.

DEĞİŞİKLİK YARADI

Gol sonrası kabustan uyanan Abdullah Avcı, iki radikal değişiklik ile oyuna müdahale etti. Abdülkadir ve İsmail'i oyundan alarak Trondsen ve Yusuf Sarı'yı oyuna alan Avcı, oyunda dengeyi kurdu ve devreye Cornelius ile bulduğu golle farkı bire indirerek moralli girdi. İkinci yarıya da bu moralle başlayan Trabzonspor, yıldız isimler Hamsik-Nwaakeme işbirliğiyle bulduğu gol sonucunda oyunda dengeyi sağladı: 2-2. Bu skorun ardından Karadeniz ekibi baskısını artırsa da başka gol bulamadı ve iki takım 1'er puanla karşılaşmayı tamamladı.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon'a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey'in yerine Yedlin'e, hücum hattında Barış Yılmaz'ın yerine Emre Kılınç'a ve Diagne'nin yerine Halil İbrahim Dervişoğlu'na görev verdi.

İKİ TAKIM DA 4 YERLİYLE ÇIKTI

TFF takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada ilk 11'inde 3 yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray, bu karşılaşmada ilk 11'inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verdi. Trabzon'da ilk yarı bitmeden iki yerli Abdülkadir ve İsmail çıkarken Yusuf ile Trondsen oyuna girdi.

16 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında yenilmezlik serisini 16 maça taşıdı. Bordo-mavililer, son 16 maçında 7 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakiplerine 3 puan vermedi.