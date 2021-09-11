Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasındaki dev buluşmada 12 Eylül Pazar günü Galalasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'un en büyük kozu Anastasios Bakasetas olacak. Sezona müthiş başlayan, Trabzonspor ve Yunanistan formalarıyla çıktığı 11 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray karşısında da Abdullah Avcı'nın en önemli silahı olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...
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Milli ara sona erdi gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Bu hafta sonu Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk büyük maçı oynanacak. 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz devinin hedefi 3 puan serisini devam ettirmek. Teknik direktör Abdullah Avcı yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle hücumda geniş bir repertuara sahip. Ancak bir isim özellikle öne çıkıyor: Anastasios Bakasetas. Yunan yıldız sezona harika başladı. Hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'nda coştu.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR
Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ve Yunan Milli Takımı'nda 11 resmi maça çıktı. 8'inde gole direkt katkı yaptı. Sadece 3 karşılaşmada skora etkisi olmadı. Bakasetas, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 1'er gol attı. 1-0 kazanılan Giresunspor maçında da tek asisti yaptı. Avrupa'da Molde'ye karşı 2 maçta 3 asist yaptı. Roma maçlarını es geçti. Yunan Milli Takımı'nda ise Gürcistan'a karşı skor üretemedi. İspanya ve İsveç'e gol attı. Kosova maçında asist yaptı.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

SERBEST OYNAYACAK
Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı Anastasios Bakasetas'ın yeteneklerinden maksimum düzeyde faydalanmayı planlıyor. Ona özel önlem alınacağı için Yunan yıldızına saha içinde tam serbestlik tanıyacak.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

MORALLİ ŞEKİLDE GELİYOR
Anastasios Bakasetas, Süper Lig'den moralli gitmişti. Yunan Milli Takımı'nın başında kaptan çıktığı karşılaşmalarda da çok etkili oynadı. 28 yaşındaki oyuncu moralli şekilde Trabzon'a dönüp ayağının tozuyla idmana çıktı.

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