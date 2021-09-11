Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Galatasaray derbisindeki kozu Anastasios Bakasetas! O istatistik...

Milli ara sona erdi gözler yeniden Süper Lig 'e çevrildi. Bu hafta sonu Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk büyük maçı oynanacak. 3'te 3 yaparak müthiş bir başlangıç yapan Karadeniz devinin hedefi 3 puan serisini devam ettirmek. Teknik direktör Abdullah Avcı yaz transfer döneminde yapılan takviyelerle hücumda geniş bir repertuara sahip. Ancak bir isim özellikle öne çıkıyor: Anastasios Bakasetas . Yunan yıldız sezona harika başladı. Hem Trabzonspor'da hem de Yunanistan Milli Takımı'nda coştu.

MAÇLARI BOŞ GEÇMİYOR

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor ve Yunan Milli Takımı'nda 11 resmi maça çıktı. 8'inde gole direkt katkı yaptı. Sadece 3 karşılaşmada skora etkisi olmadı. Bakasetas, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 1'er gol attı. 1-0 kazanılan Giresunspor maçında da tek asisti yaptı. Avrupa'da Molde'ye karşı 2 maçta 3 asist yaptı. Roma maçlarını es geçti. Yunan Milli Takımı'nda ise Gürcistan'a karşı skor üretemedi. İspanya ve İsveç'e gol attı. Kosova maçında asist yaptı.