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Liverpool’u yıkan adam

Trabzon'un kaptanı olarak başka bir takım kaptanının arkasında sahaya çıkmayı reddeden Dozer Cemil, dönemin efsanesi Liverpool'u Avni Aker'e yıkan penaltının altına imzasını atmış, gönül verdiği takımın adını Dünya'ya ezberletmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Liverpool’u yıkan adam
Trabzon'un kaptanı olarak başka bir takım kaptanının arkasında sahaya çıkmayı reddeden Dozer Cemil, dönemin efsanesi Liverpool'u Avni Aker'e yıkan penaltının altına imzasını atmış, gönül verdiği takımın adını Dünya'ya ezberletmişti. Genç yaşta futbolu bırakan Dozer Cemil, 2003 yılında hayatını kaybetti. Onu sahada hiç izlemeyen insanlar bile Dozer Cemil Efsanesi'ne saygı duyuyor.
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