Liverpool’u yıkan adam

Trabzon'un kaptanı olarak başka bir takım kaptanının arkasında sahaya çıkmayı reddeden Dozer Cemil, dönemin efsanesi Liverpool'u Avni Aker'e yıkan penaltının altına imzasını atmış, gönül verdiği takımın adını Dünya'ya ezberletmişti.
Trabzon'un kaptanı olarak başka bir takım kaptanının arkasında sahaya çıkmayı reddeden Dozer Cemil, dönemin efsanesi Liverpool'u Avni Aker'e yıkan penaltının altına imzasını atmış, gönül verdiği takımın adını Dünya'ya ezberletmişti. Genç yaşta futbolu bırakan Dozer Cemil, 2003 yılında hayatını kaybetti. Onu sahada hiç izlemeyen insanlar bile Dozer Cemil Efsanesi'ne saygı duyuyor.