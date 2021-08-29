Haberler Trabzonspor Trabzonspor Giresun'da 3 puan için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trabzonspor Giresun'da 3 puan için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, GZT Giresunspor'a konuk olacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, UEFA Konferans Ligi'nda Roma'ya mağlup olunmasının ardından yaraları Süper Lig'de sarmak istiyor. Trabzonspor'un, Giresunspor maçı öncesi bir çok eksiği bulunuyor. İşte Giresunspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'i... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Giresun'da 3 puan için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Hafta için Roma'ya yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, kazanıp ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Fırtına ilk iki maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, Sivasspor'u ise evinde 2-1 mağlup etmişti.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GİRESUNSPOR - Okan, Zeki, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Serginho, Traore, Flavio, Diabate, Balde
TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat (Siopis), Hamsik, Bakasetas, Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Bordo-mavililer, Giresunspor ile 44 yıl sonra karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı Giresunspor kazandı.

SON DAKİKA