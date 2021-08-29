Trabzonspor Giresun'da 3 puan için sahaya çıkıyor! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Hafta için Roma'ya yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, kazanıp ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Fırtına ilk iki maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, Sivasspor'u ise evinde 2-1 mağlup etmişti.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GİRESUNSPOR - Okan, Zeki, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Serginho, Traore, Flavio, Diabate, Balde

TRABZONSPOR - Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Berat (Siopis), Hamsik, Bakasetas, Ömür, Nwakaeme, Djaniny

Bordo-mavililer, Giresunspor ile 44 yıl sonra karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı Giresunspor kazandı.