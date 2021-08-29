Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da transfer rotası yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...

Trabzonspor'da transfer rotası yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavilier, yaz transfer sezonunda birer birer bombaları patlatırken, bu kez rotasını yerlilere çevirdi. Karadeniz Fırtına'nın hedefinde 2 yerli isim var, Antalyaspor forması giyen Gökdeniz Bayrakdar ve Alanyaspor'un milli yıldızı Efecan Karaca. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da transfer rotası yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor rotayı yerli oyunculara çevirdi. Son olarak stoper Stephano Denswil'i kadrosuna katan Karadeniz ekibinde yabancı oyuncusu sayısı 13'e yükseldi. 14. yabancı hakkını 97 doğumlu ya da daha küçük bir yaş grubundaki oyuncu için kullanması gereken bordo-mavililer, mevcut yabancı oyunculardan Djaniny ve Trondsen için gelen tekliflerin de kabul edilebilir düzeyde olmaması nedeniyle yeni politika belirledi.

Trabzonspor'da transfer rotası yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...

EN AZ BİRİNİN ALINMASI PLANLANIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da onayını alan yönetim, kadroda eksik görülen mevkilere rekabeti artırabilecek yerli oyuncu transfer etme kararı aldı. Liste başında Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca'nın yer alması bekleniyor. Girişimlere önümüzdeki hafta başlayacak olan bordo-mavililer, kulüpleriyle anlaşılması ve uygun şartların oluşması halinde iki oyuncudan en az birisini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da transfer rotası yerliye döndü! Gökdeniz Bayrakdar ve Efecan Karaca...

Alanyaspor'da 271 maçta 25 gol+41 asist üreten Efecan Karaca hem kanatta hem 10 numara olarak forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldızın 7 kez yer aldığı A Milli Takım'da 1 golü var. İki kanatta da oynayan Gökdeniz Bayrakdar, 19 yaşında. Antalyaspor'da 39 maçta 8 gol atarak dikkatleri çeken genç futbolcu, santrfor da oynayabiliyor.

SON DAKİKA