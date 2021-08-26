Nwakeme'nin heykeli dikildi!

Şehirde Anthony Nwakaeme'ye sevgi bambaşka... Ortahisar'da benzin istasyonu sahibi olan Mustafa Bulut, Nijeryalı oyuncunun heykelini yaptırdı. Yaklaşık 6 ayda bitirilen ve 40 bin liraya mal olan heykel, benzin istasyonunun girişindeki alana yerleştirildi. Çevreden geçen vatandaşların ve istasyona gelen müşterilerin dikkatini çeken heykeli, ilerleyen günlerde futbolcunun da ziyaret etmesi bekleniyor. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 114 maça çıktı. 47 gol, 30 asistli katkı üretti. 21 karşılaşmada daha görev alması halinde kariyerinde en çok formasını giydiği (134) Hapoel Beer Sheva'yı da geçecek.