Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transferde bir bomba daha patlatıyor! Simon Deli'den 3 yıllık imza

Bu sezon hedefini 'Mutlak şampiyonluk' olarak belirleyen Trabzonspor, transfer şova devam ediyor. Orta saha Hamsik, sol kanat Gervinho, sağ bek Peres, forvet Koita, sol bek İsmail Köybaşı, orta saha Dorukhan Toköz ve son olarak forvet Cornelius'u alan Fırtına, bir takviye de stopere yapıyor. Karadeniz devi, Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli'yi de renklerine bağlamak üzere. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu bölgeye mutlaka takviye yapılmasını istiyordu. Trabzonspor yönetimi de başarılı savunmacı ile anlaşma noktasına geldi. 29 yaşındaki olan futbolcu, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nda da 16 kez forma giydi.

3 YILLIK SÖZLEŞME YAPILACAK

Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Karadeniz devinin tecrübeli futbolcunun bonservisini alacağı dile getiriliyor. 4.3 milyon euro'luk bir değere sahip olan 1.92 boyundaki futbolcu için ne kadar ödeneceği henüz netleşmiş değil. Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek. Hem sol hem sağ sol stoper oynayabilen, ayrıca defansif orta saha bölgesinde de görev yapabilen futbolcunun önemli bir rekabet ortamı oluşturacağı düşünülüyor. Birkaç gün içerisinde açıklanması beklenen Deli ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.