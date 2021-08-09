Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

Fırtına sezon başında hücum hattına Fode Koita ve Gervinho'yu almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise net bir forvete ihtiyaç duyduğunu yönetime bildirmişti. Listesinin ilk sırasına da Andreas Cornelius'un ismini yazmıştı. Daha önce 2 defa askıya alınan bu transferde son günlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Karadeniz temsilcisi önce 28 yaşındaki golcünün kulübü Parma ile el sıkıştı ardından da oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. Sonuç olarak iki tarafı da ikna etmeyi başardı.
AHMET AĞAOĞLU: SÜREÇ OLUMLU
Trabzonspor Kulübü'nün kaldıracağı özel uçaktaki heyet İtalya'da bu transfere nokta koyacak. Parma ile son pürüzler giderilecek. Andreas Cornelius da dönüş uçağında olacak. Bordo-mavili ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın merakla beklediği Andreas Cornelius transferiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Ahmet Ağaoğlu "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" dedi. Hasretle forvet transferini bekleyen camia bu sözlerle havalara uçtu.
PARMA'YA 5 CORNELIUS'A 2
Trabzonspor'un Andreas Cornelius transferinin rakamları da ortaya çıktı. Fırtına, Danimarkalı yıldız için Parma'ya 5 milyon euro ödeyecek. Cornelius da 1.5 milyon euro maaş ve her yıl için 1 milyon euro imza parası alacak. Parma ile sadece taksitlendirme üzerinden pazarlıklar sürüyor.