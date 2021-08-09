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Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Fade Koita gibi transferlerle yaza damgasını vururken, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Trabzonspor yönetimi, uzun süredir uğraş verdiği Andres Cornelius transferini bitirmeye gidiyor. Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Parma - Cornelius hattında son noktayı koyacak ve yıldız golcüyü Trabzon'a getirecek. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

Fırtına sezon başında hücum hattına Fode Koita ve Gervinho'yu almıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı ise net bir forvete ihtiyaç duyduğunu yönetime bildirmişti. Listesinin ilk sırasına da Andreas Cornelius'un ismini yazmıştı. Daha önce 2 defa askıya alınan bu transferde son günlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Karadeniz temsilcisi önce 28 yaşındaki golcünün kulübü Parma ile el sıkıştı ardından da oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. Sonuç olarak iki tarafı da ikna etmeyi başardı.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

AHMET AĞAOĞLU: SÜREÇ OLUMLU
Trabzonspor Kulübü'nün kaldıracağı özel uçaktaki heyet İtalya'da bu transfere nokta koyacak. Parma ile son pürüzler giderilecek. Andreas Cornelius da dönüş uçağında olacak. Bordo-mavili ekibinin başkanı Ahmet Ağaoğlu da camianın merakla beklediği Andreas Cornelius transferiyle ilgili son bilgileri paylaştı. Ahmet Ağaoğlu "Parma kulübü ile rakamsal konularda görüşmelerimiz sürüyor. Süreç olumlu şekilde devam ediyor" dedi. Hasretle forvet transferini bekleyen camia bu sözlerle havalara uçtu.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

PARMA'YA 5 CORNELIUS'A 2
Trabzonspor'un Andreas Cornelius transferinin rakamları da ortaya çıktı. Fırtına, Danimarkalı yıldız için Parma'ya 5 milyon euro ödeyecek. Cornelius da 1.5 milyon euro maaş ve her yıl için 1 milyon euro imza parası alacak. Parma ile sadece taksitlendirme üzerinden pazarlıklar sürüyor.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞTÜ
Tüm transferlerde olduğu gibi Abdullah Avcı, Andreas Cornelius ile de bir ön görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, 28 yaşındaki hücum oyuncusuna kulübün projelerini, takımın yapısını ve hedeflerini anlattı. Takımdaki dünya yıldızlarını sayarak "Gel sen de aralarına katıl" dedi.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

ANLAŞMA 4 YILLIK
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Andreas Cornelius'un bordo-mavili takımla sözleşme imzalayacağını duyurdu. Twitter'da 1.3 milyon takipçisi olan Di Marzio "Cornelius, Türk kulübüyle 4 yıllık sözleşme imzalamaya yakın. Gelecak hafta Süper Lig başlayacak. Trabzonspor onu yetiştirmeye çalışıyor" yazdı.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

YENİDEN BULUŞUYORLAR
Trabzonspor, Andreas Cornelius ile birlikte Parma'dan ikinci transferini gerçekleştirmiş olacak. Böylece Gervinho ile Cornelius, İtalya'dan sonra Türkiye'de de aynı takımın formasını giyecekler.

Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

RAKAMA TAKILMA
Andreas Cornelius, Abdullah Avcı'nın listesinde 1 numara. Usta hoca uzun boylu forvetlerle oynamayı seviyor. Kısa paslarla rakibi geçemediği anlarda presi geçmişte Mehmet Batdal, şu anda Djaniny gibi forvetlere uzun oynayarak kırıyor. Onların pas opsiyonu olmasından, takımı ileri çıkarmasına kadar birçok farklı özelliğinden faydalanıyor. 1.93'lük Cornelius'ta bu yüzden ısrarcı. Ve daha 28 yaşında. Geçen sezon 29 maçta 1 gol attığı için şüpheyle bakılıyor. O zaman küçük bir hatırlatma. Mario Gomez... Hani Beşiktaş'ta 33 maçta 26 gol atıp kral olmuştu. Kartal'a gelmeden önceki sezonunda Fiorentina'da 20 maçta sadece 4 golü vardı. Sörloth, Crystal Palace'ta 12 maç, 0 gol. Fırtına'da 34 maç, 24 gol. O da kral. Yani Mario Gomez ve Sörloth o şartlarda ne kadar kötü transferse Cornelius da aynısı! (Murat Kapanlı)

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