Trabzonspor'da uçak Andreas Cornelius için kalkacak! İmzaya geliyor

RAKAMA TAKILMA

Andreas Cornelius, Abdullah Avcı'nın listesinde 1 numara. Usta hoca uzun boylu forvetlerle oynamayı seviyor. Kısa paslarla rakibi geçemediği anlarda presi geçmişte Mehmet Batdal, şu anda Djaniny gibi forvetlere uzun oynayarak kırıyor. Onların pas opsiyonu olmasından, takımı ileri çıkarmasına kadar birçok farklı özelliğinden faydalanıyor. 1.93'lük Cornelius'ta bu yüzden ısrarcı. Ve daha 28 yaşında. Geçen sezon 29 maçta 1 gol attığı için şüpheyle bakılıyor. O zaman küçük bir hatırlatma. Mario Gomez... Hani Beşiktaş'ta 33 maçta 26 gol atıp kral olmuştu. Kartal'a gelmeden önceki sezonunda Fiorentina'da 20 maçta sadece 4 golü vardı. Sörloth, Crystal Palace'ta 12 maç, 0 gol. Fırtına'da 34 maç, 24 gol. O da kral. Yani Mario Gomez ve Sörloth o şartlarda ne kadar kötü transferse Cornelius da aynısı! (Murat Kapanlı)

