Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler! Cheikhou Kouyaté, Gianluca Lapadula, Emre Mor... | TS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

ARTEM DOVBYK

Potansiyeli sebebiyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın listenin ilk basamağına koyduğu 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor, Ukrayna'ya sefere çıkıyor. Hedef Dnipro'nun istediği yüksek bonservis bedelini düşürmek.

WILLIAN JOSE

Trabzonspor'un, ismi Beşiktaş'la da anılan Willian Jose için Real Sociedad'la masaya oturduğu öğrenildi. Trabzonspor, futbolcuyu kiralamak istiyor. Real Sociedad başkanı oyuncunun ayrılık yolunda olduğunu duyurdu. Trabzonspor yıldız futbolcu için beklemeye geçti.

EMRE MOR

Büyük potansiyeli olan ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Bu öneriyi Abdullah Avcı kabul etti. Genç futbolcunun yakın zamanda imza atması gerekiyor.

CHEIKHOU KOUYATE

Stoper için arayışlara başlayan bordo- mavililere aynı zamanda orta sahada da oynayabilen Kouyate ismi önerilmişti. Crystal Palace kulübü yetkilileriyle yapılan ilk görüşmede rakamsal konularda anlaşma sağlanamazken önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturulması bekleniyor.

GIANLUCA LAPADULA

Alexander Sörloth ve Dovbyk için girişimlerini sürdüren Trabzonspor, bu isimlerde mutlu sona ulaşılamaması durumunda ise rotayı İtalya'ya çevirerek Benevento forması giyen Gianluca Lapadula'yla görüşecek.