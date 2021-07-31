Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Favori Artem Dovbyk... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Favori Artem Dovbyk... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililer golcü operasyonuna başladı. Fırtına, büyük bir potansiyeli ve gelecekte yüksek rakamlara satılma ihtimali olan 24 yaşındaki yıldız Artem Dovbyk transferini bitrmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Favori ​Artem Dovbyk... (TS spor haberi)

Trabzonspor transfer döneminin başında birbiri ardına önemli hamleler yapmıştı. Marek Hamsik, Fode Koita, Gervinho, Bruno Peres'in ardından takıma İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz de katıldı. Fırtına artık forvet hamlesini de bir an önce yapmayı planlıyor. Önce Andreas Cornelius ardından da Alexander Sörloth transferini bekleyen bordo mavililer bu sırada Willian Jose ve Michy Batshuayi ile de ilgilendi. Bu 4 oyuncuyla temaslar kesilmedi ancak öne çıkan isim Ukraynalı Artem Dovbyk oldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Favori ​Artem Dovbyk... (TS spor haberi)

GELECEĞİ ÇOK PARLAK
Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı. Bunun üzerine yöneticiler de daha önce kulübü Dnipro'ya gönderdikleri 'ilgi kağıdının' ardından resmi temasları başlattı.

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