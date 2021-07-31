Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan golcü operasyonu! Favori ​Artem Dovbyk... (TS spor haberi)

GELECEĞİ ÇOK PARLAK

Fırtına'nın renklerine bağlamak için uğraştığı Artem Dovbyk'nin diğer adaylara göre öne çıkmasında yaşı kadar potansiyelinin de rolü büyük. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu izleme komitesi, 24 yaşındaki futbolcu için "Büyük bir potansiyeli var. Onu makul bir fiyata alabilirsek tıpkı Sörloth, Yusuf Yazıcı gibi parlatıp çok daha yüksek rakamlara satabiliriz" raporu hazırladı. Bunun üzerine yöneticiler de daha önce kulübü Dnipro'ya gönderdikleri 'ilgi kağıdının' ardından resmi temasları başlattı.