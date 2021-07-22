Trabzonspor-Bandırmaspor maçı CANLI

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR:TRABZONSPOR-BANDIRMASPOR: 1-0 | 35' Djaniny

Trabzonspor: Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Bandırmaspor: Gökhan, Hakan, Allyson, Adenon, Caner, Mulumba, Landel, Doğan Can, Burak Süleyman, Keny, Pote

TRABZONSPOR - BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Bandırmaspor hazırlık maçı saat 18.00'de başladı ve Trabzonspor Youtube kanalından canlı yayınlanıyor.

3 HAZIRLIK MAÇI DAHA VAR!

İlk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 5-3 galip ayrılmıştı. Bandırmaspor maçının ardından 3 hazırlık maçı daha oynayacak olan Trabzonspor, Süper Lig'e hazır hale gelmeye çalışacak.