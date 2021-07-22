Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Bakasetas'a Arabistan kancası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Bakasetas'a Arabistan kancası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Bakasetas ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonki performansıyla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Yunan yıldıza Arabistan'dan talip çıktı. Bir Arap kulübünün, bordo-mavililere 5 milyon euro'luk teklif yaptığı iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2021 Perşembe 14:00
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Bakasetas'a Arabistan kancası! Yapılan teklif ortaya çıktı

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transfer operasyonunu sürdüren bordo-mavililerde kadrodaki mevcut isimlere teklifler gelmeye devam ediyor.

Fırtına'ya ulaşan son teklif, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve 'çilingir' lakabını alan Bakasetas için geldi.

61 Saat'in haberine göre; Alanyaspor'dan transfer edilen Yunan yıldız Bakasetas için menajerlerin bordo-mavili kulübün kapısını çaldığı öğrenildi. Bakasetas'a bir Arap kulübünden 5 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia ediliyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Trabozonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.

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