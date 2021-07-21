Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail KöybaşıEzgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren bordo mavililerde sol bek bölgesi için düğmeye basıldı. Yönetim, Çaykur Rize'den ayrılan İsmail Köybaşı ile görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanırken, Ezgjan Alioski ve Birger Meling transferleri için de son yapılan tekliflere bir cevap verilmesi talep edilecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

Hücum hattına Gervinho, sağ beke Bruno Peres, orta sahaya da Marek Hamsik ve forvete Koita'yı alan Trabzonspor, bir sol bek, bir forvet ve bir de stoper takviyesi daha yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmaları için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile fikir alışverişinde bulundu. Gündemdeki isimlerin son durumu detaylı bir şekilde görüşüldü. Tecrübeli hoca, bu toplantıda, "Stoper ve forvet için bekleyebiliriz ancak sol beki kamp bitene kadar kadroya katarsak çok verimli olur" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Bordo-mavili hocanın bu talebini haklı bulan yönetim kurulu öncelikle uzun süredir temas halinde olunan Çaykur Rize'den ayrılan İsmail Köybaşı ile görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Rakamsal konuların dahi görüşüldüğü 32 yaşındaki sol bek ile son kez masaya oturulması ve transfere resmiyet kazandırılması bekleniyor. Ayrıca görüşülen 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Alioski ile 26 yaşındaki Norveçli Meling transferi için de son yapılan tekliflere bir cevap verilmesi talep edilecek ve ona göre yeni bir yol haritası çizilecek.

Yunus Emre SEL

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

İSMAİL KÖYBAŞI 2 DEVDE OYNADI

G.Antep'te başladığı kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve LaLiga ekibi Granada'da top koşturan Köybaşı geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 20 maçta görev yaptı, 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

ALIOSKI 50 GOL ATTI

Leeds United ile olan sözleşmesi ay başında sona eren Ezgjan Alioski için bonservis bedeli ödenmeyecek. Makedon yıldız kariyerinde 374 maça çıktı ve 50 gole imza attı.

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