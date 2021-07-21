Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan sol bek atağı! İsmail Köybaşı, Ezgjan Alioski ve Birger Meling... (TS spor haberi)

Hücum hattına Gervinho, sağ beke Bruno Peres, orta sahaya da Marek Hamsik ve forvete Koita'yı alan Trabzonspor, bir sol bek, bir forvet ve bir de stoper takviyesi daha yapacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, transfer çalışmaları için Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile fikir alışverişinde bulundu. Gündemdeki isimlerin son durumu detaylı bir şekilde görüşüldü. Tecrübeli hoca, bu toplantıda, "Stoper ve forvet için bekleyebiliriz ancak sol beki kamp bitene kadar kadroya katarsak çok verimli olur" ifadesini kullandı.





YOL HARİTASI ÇİZİLECEK



Bordo-mavili hocanın bu talebini haklı bulan yönetim kurulu öncelikle uzun süredir temas halinde olunan Çaykur Rize'den ayrılan İsmail Köybaşı ile görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Rakamsal konuların dahi görüşüldüğü 32 yaşındaki sol bek ile son kez masaya oturulması ve transfere resmiyet kazandırılması bekleniyor. Ayrıca görüşülen 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Alioski ile 26 yaşındaki Norveçli Meling transferi için de son yapılan tekliflere bir cevap verilmesi talep edilecek ve ona göre yeni bir yol haritası çizilecek.



Yunus Emre SEL



