İtalya'dan Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası: Jordan Lukaku!

Sol bek transferinde önceliği Alioski olan Trabzonspor için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan Il Giornale Gazetesi, bordo-mavililerin bonservisi Lazio'da olan Jordan Lukaku ile ilgilendiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık oynayan 26 yaşındaki oyuncu için Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin vereceği kararın beklendiği ifade edilirken, 1 Ağustos'a kadar bu oyuncunun durumunun netleşeceği kaydedildi. Kariyerinde Anderlecht, Oostende, Lazio ve Antwerp formaları giyen Lukaku, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 18 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.