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İtalya'dan Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası: Jordan Lukaku!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililerin sol bek transferinde önceliği Alioski olmasına karşın, takıma yapılacak takviyeler için iddialar gün geçtikçe çoğalıyor. Bu kez iddia, İtalyan basınından geldi. Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor, Jordan Lukaku ile ilgileniyor. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
İtalya'dan Trabzonspor için sürpriz transfer iddiası: Jordan Lukaku!

Sol bek transferinde önceliği Alioski olan Trabzonspor için dün önemli bir iddia ortaya atıldı. İtalyan Il Giornale Gazetesi, bordo-mavililerin bonservisi Lazio'da olan Jordan Lukaku ile ilgilendiğini yazdı. Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi Royal Antwerp'te kiralık oynayan 26 yaşındaki oyuncu için Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin vereceği kararın beklendiği ifade edilirken, 1 Ağustos'a kadar bu oyuncunun durumunun netleşeceği kaydedildi. Kariyerinde Anderlecht, Oostende, Lazio ve Antwerp formaları giyen Lukaku, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi'nde 18 maçta forma giydi, 2 asist yaptı.

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