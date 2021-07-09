Trabzonspor transferde hızlandı! Alioski ve Sörloth...

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita transferleriyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzon, sol bek ve forvete yapacağı takviye için de geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, sol bek konusunda uzun süredir gündeminde yer alan Alioski'ye yeni bir teklif götürmek zorunda kaldı.

Leeds ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, imza parası da 900 bin euro teklifte bulunan Trabzon, yıldız futbolcunun yanıtını bekliyor. Bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncu için İtalyan ekipleri Milan ile Roma'nın da devreye girdiği belirtiliyor.