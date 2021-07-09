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Trabzonspor transferde hızlandı! Alioski ve Sörloth...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo-mavililer, ısrarcı olduğu Alioski ile Sörloth transferinde temaslarını sürdürüyor. Yönetim, İtalyanlar'ın da gözdesi haline gelen Makedon sol beke yeni bir teklif götürdü. Trabzon, Norveçli golcü için de Leipzig'in kısa süre içinde vereceği kararı bekliyor. | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde hızlandı! Alioski ve Sörloth...

Gervinho, Peres, Hamsik ve Koita transferleriyle yeni sezon hazırlıklarına başlayan Trabzon, sol bek ve forvete yapacağı takviye için de geri sayıma geçti. Bordo-mavililer, sol bek konusunda uzun süredir gündeminde yer alan Alioski'ye yeni bir teklif götürmek zorunda kaldı.

Trabzonspor transferde hızlandı! Alioski ve Sörloth...

Leeds ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Kuzey Makedonyalı oyuncuya yıllık 1.2 milyon euro, imza parası da 900 bin euro teklifte bulunan Trabzon, yıldız futbolcunun yanıtını bekliyor. Bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncu için İtalyan ekipleri Milan ile Roma'nın da devreye girdiği belirtiliyor.

Trabzonspor transferde hızlandı! Alioski ve Sörloth...

GÖZLER ARTIK ALMANYA'DA!
Golcü konusunda da eski yıldızı Alexander Sörloth'ta ısrarcı olan Trabzonspor, bu transferde de temaslarını kesmiyor. Leipzig'in Portekizli golcü Andre Silva'yı kadrosuna katmasının ardından Norveçli golcünün forma şansının azaldığı Alman ekibindeki geleceğinin kısa sürede belli olması bekleniyor. Bu oyuncunun durumunu takip eden bordo-mavili yönetim, 25 yaşındaki golcü konusunda tüm şartları zorlamayı planlıyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 37 resmi maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen Sörloth, 2019-20 formasını giydiği Trabzonspor'la 49 karşılaşmada 33 gol atmış, 10 da asist yapmıştı.

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