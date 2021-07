Trabzonspor Rent Go ve Tunalar Otomotiv ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, eski asbaşkanlardan Erol Tuna'nın sahibi olduğu Rent Go ve Tunalar Otomotiv ile gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması kapsamında Rent Go firmasının müsabaka ve antrenman şortlarının sağ yüzünde yer alacağı, Tunalar Otomotiv tarafından da A takım futbolcuları ile teknik direktör Abdullah Avcı'ya 23 adet araç tahsis edileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, sponsorluktan dolayı Erol Tuna ve Tunalar Topluluğu'na teşekkür ederek, "Eski asbaşkanlarımızdan Erol Tuna, her zaman olduğu gibi Trabzonspor'umuzdan yine desteğini esirgemedi. Yaptığımız bu sponsorluk tabii ki çok önemli ama Sayın Tuna'nın diğer desteklerinin yanında lafı bile edilmez. Bu vesileyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, kulübümüz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna ise Rent Go markasının Trabzonspor ile yaptığı araç kiralama sponsorluğunun her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni etti.

Mehmet Can Tuna, şunları kaydetti:

"Anadolu topraklarından çıkıp Türkiye'nin birçok konuda öncü spor kulübü olan Trabzonspor ile yine bu topraklardan çıkıp araç kiralama sektörünün birçok konuda öncü markası haline gelen Rent Go'yu bir araya getirmekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde en büyük destekçimiz olan yönetim kurulu başkanımız Sayın Erol Tuna ve kulüp başkanımız Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu'na ve iki tarafta da emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım bu iş birliği diğer potansiyel destekçilere de bir işaret olur ve Trabzonspor'umuza şampiyonluk yolunda uğur getirir."