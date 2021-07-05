Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı! Djaniny... (TS spor haberi)

Trabzonspor'a geçen sezon bedelsiz olarak transfer olan Yeşil Burunlu golcü için hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-Mavililer, geçen sezon Djaniny'yi bedelsiz olarak kadrosuna dahil etmişti.



Kadrosunu Koita gibi tecrübeli bir golcü ile güçlendiren ve Alexander Sörloth'u bekleyen Bordo-Mavililer, Djaniny'nin satışına sıcak bakıyor.



Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinin nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde Trabzonspor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Ahli'den bedelsiz olarak transfer edilen tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.



Trabzonspor'un transferden beklentisi ise 5-6 milyon euro civarında. Karadeniz ekibi bu transferden elde edeceği gelirle elini daha da rahatlatmak istiyor.



Takvim'in haberine göre; Djaniny'den elde edilecek gelir olası Sörloth transferinde kullanılacak. Trabzonspor, 30 yaşındaki yıldız golcü Djaniny'nin dışında Ekuban'ı da iyi bir teklif gelmesi durumunda elden çıkartacak. Kulüp kariyerinde 325 maça çıkan Yeşil Burunlu golcü, 108 gol atarken 35 de asist yaptı. Djaniny, 35 kez milli takım forması giydi ve 6 gol kaydetti.



Bordo-Mavili takımla İstanbul'da kampta bulunan tecrübeli golcü geçen sezon Trabzonspor'da 31 maçta 9 gol atarken 2 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.