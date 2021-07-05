Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth ısrarının sebebi o kural

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemesiyle birlikte Trabzonspor kılı kırk yararak hamlelerini gerçekleştiriyor. Kısa sürede yapılan 4 yeni transferle birlikte yabancı sayısı 13'e yükseldi. Karadeniz Fırtınası'nın tek hakkı kaldı. Bu yüzden bordo-mavililer Alexander Sörloth transferinde ısrarcı davranıyor ve sabırla Norveçli golcüyü bekliyor.

Ancak Diabate ile yollar kesin olarak ayrılacak. Onun haricinde Ekuban ve Djaniny'ye yüksek tekifler gelirse satışları gündeme gelecek. Tüm bu faktörleri düşünerek bordo-mavililer adımlarını sağlam atıyor.