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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth ısrarının sebebi o kural

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Şimdiye kadar kadrosuna 4 yabancı futbolcu birden katan bordo mavililer, yeni yabancı kuralı sebebiyle frene basmak zorunda kaldı. Bir yabancı futbolcuyu daha kadrosuna katabilecek olan Fırtına, bu hakkını Sörloth transferinde kullanmak istiyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri | Sörloth ısrarının sebebi o kural
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını 8+6 olarak belirlemesiyle birlikte Trabzonspor kılı kırk yararak hamlelerini gerçekleştiriyor. Kısa sürede yapılan 4 yeni transferle birlikte yabancı sayısı 13'e yükseldi. Karadeniz Fırtınası'nın tek hakkı kaldı. Bu yüzden bordo-mavililer Alexander Sörloth transferinde ısrarcı davranıyor ve sabırla Norveçli golcüyü bekliyor.

Ancak Diabate ile yollar kesin olarak ayrılacak. Onun haricinde Ekuban ve Djaniny'ye yüksek tekifler gelirse satışları gündeme gelecek. Tüm bu faktörleri düşünerek bordo-mavililer adımlarını sağlam atıyor.

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