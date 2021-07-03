Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Adı Trabzonspor'la anılan Sydney van Hooijdonk Bologna'ya transfer oldu

Son dakika transfer haberi: Adı Trabzonspor'la anılan Sydney van Hooijdonk Bologna'ya transfer oldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Adı Trabzonspor'la da anılan, eski Fenerbahçeli yıldız Pierre van Hooijdonk'un 21 yaşındaki oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalyan ekibi Bologna ile sözleşme imzaladı. (TS transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2021 Cumartesi 14:19
Son dakika transfer haberi: Adı Trabzonspor'la anılan Sydney van Hooijdonk Bologna'ya transfer oldu

Adı bir dönem Trabzonspor'la da anılan Sydney van Hooijdonk'un yeni adresi resmen açıklandı. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Hollandalı Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, İtalyan Ligi takımlarından Bologna ile sözleşme imzaladı.

Bologna'dan yapılan açıklamada, NAC Breda ile sözleşmesi sona eren Sydney'in bedelsiz olarak kadroya dahil edildiği ve 4 yıllık kontrat imzalandığı bildirildi. Sydney van Hooijdonk, NAC Breda ile çıktığı 70 karşılaşmada 23 gol kaydetmişti.

SON DAKİKA