Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Önümümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmayı amaçlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Önümümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmayı amaçlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdürüyor.
EZGJAN ALIOSKI ISRARI!
Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i alarak transfer sezonuna hızlı giren bordo-mavililer, sol bek bölgesine de takviye yapacak. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ezgjan Alioski ısrarını sürdürüyor.
YENİ TEKLİF YAPILDI!
EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için daha önce teklif yapan Trabzonspor, olumlu geri dönüş alamamıştı. Sabah'ın haberine göre, serbest oyuncu statüsünde yer alan ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek için son bir teklif daha yapıldı. Karadeniz ekibi, Ezgjan Alioski'den gelecek cevaba göre sol bek alternatiflerine yönelecek.