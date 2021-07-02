Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Transferin hızlı takımı Trabzonspor'dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak bordo-mavililer, yapacağı nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik transferlerini resmen açıklayan Fırtına'da gözler sol bek mevkisine çevrildi. Bir süredir gündemde olan Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski için yeni teklif yapıldı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 19:05
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Önümümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmayı amaçlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

EZGJAN ALIOSKI ISRARI!
Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i alarak transfer sezonuna hızlı giren bordo-mavililer, sol bek bölgesine de takviye yapacak. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ezgjan Alioski ısrarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

YENİ TEKLİF YAPILDI!
EURO 2020'de Kuzey Makedonya forması giyen 29 yaşındaki futbolcu için daha önce teklif yapan Trabzonspor, olumlu geri dönüş alamamıştı. Sabah'ın haberine göre, serbest oyuncu statüsünde yer alan ve bonservisi elinde olan Makedon sol bek için son bir teklif daha yapıldı. Karadeniz ekibi, Ezgjan Alioski'den gelecek cevaba göre sol bek alternatiflerine yönelecek.

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