Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un Ezgjan Alioski ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Önümümüzdeki sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmayı amaçlayan Trabzonspor'da yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdürüyor.

EZGJAN ALIOSKI ISRARI!

Bruno Perez, Gervinho, Koita ve Marek Hamsik'i alarak transfer sezonuna hızlı giren bordo-mavililer, sol bek bölgesine de takviye yapacak. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ezgjan Alioski ısrarını sürdürüyor.