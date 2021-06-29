Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Kulübü mali olağan genel kurul toplantısının tarihi belli oldu. 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 16:28
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu!

Bordo-mavili kulübün 21 Haziran'da yapılması planlanan ancak gerekli çoğunluk sağlanamayan olağan genel kurulu, 30 Haziran Çarşamba günü çoğunluk aranmadan KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Olağan genel kurulda, divanın oluşturulmasının ardından derneğe bağlı şirketlere ait hazırlanan idari ve mali raporlar görüşülecek. Denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunulacak.

Eski başkanlardan Muharrem Usta ile kulüp arasında yapılan sulh ve ibra protokolü de genel kurul onayına sunulacak.

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