Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Efecan Karaca, Emrah Başsan, Milan Makaric...

Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Efecan Karaca, Emrah Başsan, Milan Makaric...

Son dakika transfer haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve dünyaca ünlü yıldızları takımına katan Trabzonspor'da yeni isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Efecan Karaca, Emrah Başsan, Milan Makaric transfer listesinde yer aldı. İşte Trabzonspor'un gündemindeki isimler ve detayları... (TS haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 16:43 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021 Cuma 16:43
Son dakika spor haberleri: İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki isimler! Efecan Karaca, Emrah Başsan, Milan Makaric...

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz için Galatasaray ve Trabzonspor ilgisini sürdürüyor. Fırtına, takas artı para formülünü teklif edecek.

EFECAN KARACA

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kapısından dönen Efecan Karaca için girişimleri devam ediyor. Trabzonspor, Efecan cephesiyle sorun yaşamazken, başarılı futbolcu da kaptanlığını yaptığı kulüpten ayrılık için kolaylık isteyecek.

EMRAH BAŞSAN

Trabzonspor, TFF'nin almış olduğu yeni yabancı sınırlaması ile birlikte yerli futbolculara yöneldi. Kanat bölgesinde alternatif isimlere bakan Fırtına, Emrah Başsan'ı gündemine aldı.

ALEXANDER SÖRLOTH

Taraftarın gözdesi Alexander Sörloth için temaslar sürüyor. RB Leipzig'in kampı ardından verilecek kararı bekleyecek olan Trabzonsporlu yöneticiler, Sörloth'u arayarak, Trabzon'da yaptıkların ortada. Taraftarımız seni çok seviyor, tüm şehir seni bekliyor. Geri dön ve yeniden rekorları alt üst et. Güçlü bir takım kuruyoruz ve sen en önemli isimlerimizden birisi olacaksın" diyerek oyuncuyu ikna etmek için uğraş veriyor.

MARKO MAKARIC

Eski golcüsü Alexander Sörloth için de yoğun mesai harcayan Fırtına, alternatif golcüler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, bordo-mavili ekibin gündemine FK Radnik Surdilaca'nın forveti Milan Makaric geldi. Futbolcu Beşiktaş ile anılmıştı.

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