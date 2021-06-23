Son dakika spor haberi: 5 menajer başvurdu! Djaniny Semedo'ya Arap kancası

Transfer teklifi beklenen Djaniny Semedo için bazı menajerlerin Trabzonspor'a ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim bekleyişe geçti. Menajerlerin, Arap kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor'a bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da aktarıldı. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için nihai karar verilecek.