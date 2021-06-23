Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: 5 menajer başvurdu! Djaniny Semedo'ya Arap kancası

Son dakika spor haberi: 5 menajer başvurdu! 'ya kancası

Son dakika spor haberi... Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan transferin hızlı ekiplerinden... Birçok yeni ismi kadrosuna katan bordo-mavili ekip, kadrodaki bazı isimlerle de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. devinin göndermeyi düşündüğü isimlerden olan 30 yaşındaki forvet ile kulüplerinin ilgilendiği belirtiliyor. 5 menajer yönetime başvurarak teklif getireceklerini bildirdiler. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: 5 menajer başvurdu! Djaniny Semedo'ya Arap kancası

Transfer teklifi beklenen için bazı menajerlerin 'a ulaştığı ortaya çıktı. Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim bekleyişe geçti. Menajerlerin, kulüplerinden Djaniny'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor'a bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da aktarıldı. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için nihai karar verilecek.

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