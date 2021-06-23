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Son dakika transfer haberi: 'dan atağı! 'da teklif yaptı

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanırken, transfer girişimlerini de hızlandırmış durumda. Birçok isimle temaslarını sıklaştıran bordo-mavililer için 'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya basınında yer alan habere göre bordo-mavililerin 30 yaşındaki savunmacı için kiralama teklifinde bulunduğu kaydedilirken, Portekizli yıldız ile 'ın da ilgilendiği belirtildi. (- haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mario Rui atağı! Galatasaray'da teklif yaptı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için hamlelerine erkenden başlayan devinin kurmayları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Orta saha , sağ bek ve sol kanat takviyeleri ile takımı güçlendiren yönetim, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mario Rui atağı! Galatasaray'da teklif yaptı

basınında yer alan habere göre bordo-mavililer 'nin önemli futbolcularından 'yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Hatta bu konuda oldukça istekli olduklarını ekibine gösterdi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mario Rui atağı! Galatasaray'da teklif yaptı

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
'ın da aynı oyuncu için teklif yaptığı iddia ediliyor. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan ve ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacının ayrılma ihtimalinin bulunduğu da haberin detaylarında vurgulandı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mario Rui atağı! Galatasaray'da teklif yaptı

Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan ve 2 asistlik katkı yapan Portekizli sol bekin kulüplerinin de dikkatini çektiği ancak iki temsilcisinin bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu da ifade edildi. Bu konuda 'nın elini çabuk tutarak işi bir an önce bitirmek istediği de haberleştirildi.

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