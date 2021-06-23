Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Mario Rui atağı! Galatasaray'da teklif yaptı

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için hamlelerine erkenden başlayan Karadeniz devinin kurmayları, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Orta saha Marek Hamsik, sağ bek Bruno Peres ve sol kanat Gervinho takviyeleri ile takımı güçlendiren yönetim, önemli bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

İtalya basınında yer alan habere göre bordo-mavililer Napoli'nin önemli futbolcularından Mario Rui'yi kiralamak için girişimlerde bulundu. Hatta bu konuda oldukça istekli olduklarını Çizme ekibine gösterdi.