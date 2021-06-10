Trabzonspor'dan gövde gösterisi!

10 Haziran'da resmi olarak açılacak transfer dönemi öncesinde 3 bomba patladı. Fırtına, Peres ve Gervinho'yla erkenden şova başlarken, son olarak gelen Hamsik hamlesiyle adeta gövde gösterisi yaptı. Ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe henüz transferde sessiz kalırken, Fırtına'nın 3 yıldızı renklerine bağlaması bordo-mavili camiayı heyecanlanlandırdı. Lige de 'Şampiyonluk yarışında ben de varım' mesajı verildi.



154. YABANCI HAMSİK

Fırtına, Marek Hamsik ile 54 yıllık tarihindeki 154. yabancı transferini gerçekleştirdi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, ilk olarak İtalya'nın Parma kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Karadeniz devi, Hamsik ile bu sezon 3. transferini gerçekleştirdi.





SLOVAKLAR İKİNCİ SIRADA

Karadeniz devinde en fazla forma giyen yabancı oyuncular, 18 futbolcu ile Brezilyalı olurken, bu oyuncuları 8 isim ile Slovaklar takip etti. Marek Hamsik transferiyle 8. kez Slovak bir futbolcu ile anlaşan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 7, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'den 5'er oyuncuyu renklerine bağladı.



AĞAOĞLU 30'A ULAŞTI

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 30 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. Bu dönem takviyelerin devam edeceği de açıklandı.



EN UZUN SÜRE YATTARA

Dönemin Başkanı Özkan Sümer tarafından alınan Yattara, 2003-04 ve 2010-11 arasında 8 sezon Trabzonspor formasını giydi. 232 kez bordo-mavili renkleri terleten Yattara, 39 gol imza attı. Oynadığı 13 yılın 8 yılını Trabzon'da geçirdi.



100'LER KULÜBÜ AŞANLAR

Birçok futbolcu Karadeniz ekibinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Yattara 232 maçla zirvede. Onu Colman 161, Alanzinho 140,

Perira 137, Şota 121 ve Petkovic 103 karşılaşma ile takip etti.



SAPARA, VİTTEK, KUCKA

Trabzonspor, bugüne kadar Slovakya'dan Marek Hamsik ile birlikte 8 oyuncu transferi gerçekleştirdi. Daha önce Marek Sapara, Robert Vittek, Marek Cech, Jan Durica, Matus Bero, Tomas Hubocan ve Kucka bordo-mavili forma ile ter dökmüştü.



FIRTINA'YA KARŞI OYNADI

Yeni transfer Marek Hamsik, bordo-mavililere karşı 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Lig karşılaşmasında Napoli formasıyla 14 dakika mücadele etti. Trabzon'da oynanan ilk maçta kulübede oturan Slovak futbolcu, İtalya'da ise 14 dakika ter dökmüştü.