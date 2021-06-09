Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Reinaldo'ya teklif yaptı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor sol bek transferi için bir ismi daha gündemine aldı. Leipzig'den Saracchi ve Nimes'ten Meling ile ilgilenen bordo-mavililerin, Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için de teklif yaptığı ileri sürüldü.
Transferçalışmalarını sürdüren Trabzonspor için sol bek mevkii için bir isim daha yazıldı. Gündeminde Leipzig'den Saracchi ve Nimes'ten Meling bulunan bordo-mavililerin Sao Paulo forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü. Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya göre bordo-mavililerin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti. Kariyerinde Brezilya dışına çıkmayan Reinaldo için haberde gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Reinaldo bu sezon forma giydiği 17 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. Brezilya Serie A'da 258 maça çıkan deneyimli futbolcu 22 gol atıp 28 de asist yaptı.