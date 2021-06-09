Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Reinaldo'ya teklif yaptı!

Son dakika transfer haberleri: Reinaldo'ya teklif yaptı!

Transfer çalışmalarını sürdüren sol bek transferi için bir ismi daha gündemine aldı. 'den Saracchi ve Nimes'ten Meling ile ilgilenen bordo-mavililerin, forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için de teklif yaptığı ileri sürüldü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Reinaldo'ya teklif yaptı!
Transfer çalışmalarını sürdüren için sol bek mevkii için bir isim daha yazıldı. Gündeminde 'den Saracchi ve Nimes'ten Meling bulunan bordo-mavililerin forması giyen 31 yaşındaki Reinaldo için teklif yaptığı ileri sürüldü. Brezilyalı gazeteci 'ya göre bordo-mavililerin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli sol bek için 2 milyon euro bonservis teklif etti. Kariyerinde dışına çıkmayan Reinaldo için haberde gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Reinaldo bu sezon forma giydiği 17 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi. 'da 258 maça çıkan deneyimli futbolcu 22 gol atıp 28 de asist yaptı.
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