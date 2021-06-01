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Son dakika transfer haberleri | Hamsik transferinde sona geldi!

Yeni sezon öncesi ve 'i kadrosuna katarak sükse yapan , asıl bombayı 'le patlatmak istiyor. Yılın transferi için geri sayıma geçen bordo mavililer, Slovak yıldızı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha oyuncusunun transferinde büyük yol kat eden Trabzonspor'un yaptığı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 23:15
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor Hamsik transferinde sona geldi!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen 'da ismi iyice öne çıktı. Slovak futbolcu, "Trabzonspor'un projesine sıcak bakıyorum, yüz yüze görüşmeliyiz" diyerek bordo-mavili yönetimi milli takım kampına davet etti. Karadeniz ekibi tarafından yetkilendirilen menajerler, bugün oyuncunun kulübü ile bir araya gelecek ve ağustosta biten sözleşmesini daha erken bir tarihe çekmeye çalışacak.

1.5 MİLYON EURO VE İMZA PARASI ÖNERİLECEK

Menajerler, bu işi hallettikten sonra Slokvakya'nın milli takım kampında Hamsik'le bir araya gelecek. Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 33 yaşındaki tecrübeli orta sahanın istediği rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekip, imza parasıyla birlikte bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Teknik direktör , Hamsik için "Büyük oyuncu" derken ekonomik koşullarının Trabzonspor'a uygun olması gerektiğini dile getirdi.

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