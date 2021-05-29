Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak affedildi! Abdullah Avcı...

'da affedildi! ...

, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'ın affedildiğini açıkladı. Bordo mavililer, "Teknik Direktörümüz bu özrün ardından ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 14:27
Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak affedildi! Abdullah Avcı...

, yaptığı resmi açıklamada 'ın, tarafından affedildiğini duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA
"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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