Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da 5 ayrılık! Resmen açıklandı

Son dakika transfer haberleri | 'da 5 ayrılık! Resmen açıklandı

ekiplerinden , gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. ve 'i kadrosuna katan bordo mavililer, birçok oyuncuyla da temas halindeydi. Bunun yanı sıra teknik direktör , yola devam etmek istemediği isimleri yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı. , , , ve 'ye teşekkür edildi. İşte o paylaşım ve yapılan açıklama...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 15:37
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da 5 ayrılık! Resmen açıklandı

ekiplerinden , gelecek sezon çalışmalarına hızlı başladı. ve 'i kadrosuna katan bordo mavililer, birçok oyuncuyla da temas halindeydi.

Bunun yanı sıra teknik direktör , yola devam etmek istemediği isimleri yönetime bildirmişti. Bu doğrultuda Trabzonspor'da 5 isimle yollar ayrıldı. , , , ve 'ye teşekkür edildi.

İşte o paylaşım ve yapılan açıklama;

"2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmeleri sona eren profesyonel futbolcularımız Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Lewis Baker, Marlon Xavier ve Benik Afobe'ye kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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