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Son dakika transfer haberi: ve Gervinho'yu getiriyor!

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Fırtına, bir süredir ilgilendiği iki isimde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve Gervinho, yarın özel uçakla 'a gelecek. ( transfer haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:33
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Bruno Peres ve Gervinho'yu getiriyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren , iki isimde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili takımın anlaşmaya vardığı ve Gervinho, yarın özel uçakla 'a gelecek.

Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de Brezilyalı oyuncu Bruno Perez'e emanet edecek. İtalya Serie A takımları Parma'dan Gervinho'yu, Roma'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu Andreas Cornelius için ise çalışmalarını sürdürüyor.

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