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Son dakika transfer haberleri | 'a genç Sambacı!

'i 4. sırada tamamlayan , gözünü gelecek sezona dikti. yönetiminde çıkış yakalayarak taraftarlarına güven aşılayan bordo mavililer, yeni sezona da tecrübeli hocanın listesiyle girmek istiyor. Bu doğrultuda , 'nın genç yeteneğine kancayı taktı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:42
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a genç Sambacı!

Yeni sezon öncesi özellikle forvet hattına birkaç takviye birden yapmayı planlayan 'un, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet 'nun transferini noktalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a genç Sambacı!

Gelecek sezon için iddialı ve alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen 'da transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sezon öncesi kampına kadar transfer çalışmalarını büyük oranda tamamlamak isteyen bordo-mavililerin, forvet hattı için de alternatifli bir liste ile hareket ettiği kaydedildi

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a genç Sambacı!

20 YAŞINDAKİ GENÇ FORVET İLE SICAK TEMAS
'un, Seri A ekiplerinden forması giyen 20 yaşındaki genç forvet oyuncusu için harekete geçtiği öğrenildi. Sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 1.83 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdürdüğü iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'a genç Sambacı!

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan genç forvet, bu sezon formasıyla 17 maçta 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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