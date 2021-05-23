Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Gervinho ve Peres transferinde mutlu sona ulaştı! Özel uçakla geliyorlar

Son dakika transfer haberleri: ve transferinde mutlu sona ulaştı! Özel uçakla geliyorlar

yeni sezon öncesi anlaşma sağladığı 2 yıldızın transferini resmen duyurmaya hazırlanıyor. Yıldız golcü ile 2023, sağ bek Bruno ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalanacak. Bordo-mavililer, 2 yıldızı özel uçakla 'a getirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 15:14
Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor Gervinho ve Peres transferinde mutlu sona ulaştı! Özel uçakla geliyorlar

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeye hazırlanan 'da prensip anlaşması sağlanan yıldız futbolcu ve sağ bek Bruno hafta içi 'a gelecek.

TRANSFER ÇALIŞAMALARI SERİE A'DA SÜRÜYOR
Hücum bölgesine 33 yaşındaki Gervinho'yu alarak önemli bir ismi kadrona katan Trabzonspor, sağ bek mevkisini de oyuncu 'e emanet edecek. İtalya takımları 'dan Gervinho'yu, 'dan ise Peres'i kadrosuna katacak bordo mavililer, Parma'nın Danimarkalı oyuncusu için ise çalışmalarını sürdürüyor.



GERVINHO VE PERES ÖZEL UÇAKLA TRABZON'A
ile 2024, Gervinho ile ise 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak Trabzonspor, bu hafta içi iki yıldızı özel uçakla Trabzon'a getirecek. Sağlık kontrollerinin ardından Gervinho ve Peres içim imza töreni düzenlenecek.

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