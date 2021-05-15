Trabzonspor 71 puanla tamamlamak istiyor! İşte Abdulah Avcı'nın Gençlerbirliği maçı 11'i

Süper Lig'in 42. ve son haftasında bugün Gençlerbirliği 'ni konuk edecek. Ligde 68 puanda bulunan ve 4. sırayı garantileyen bordo-mavililer, 38 puanla 20. sırada yer alarak ligde kalma mücadelesi yapan rakibi ile sezonun son maçına çıkacak. Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından 67 günlük sürede oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermeyen bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak yenilgisizlik serisiyle ligi tamamlamak istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, "Sezonu 71 puanla tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil, Edgar, Hugo, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Yunus, Nwakaeme, Ekuban

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Mert, Toure, Polomat, Soner, Lima, Mugni, Sefa, Ayite, Stancu

KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTSİN

Karadeniz devi, Süper Lig'in 42'nci haftasında sahasında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo-mavililer mağlubiyetle başladığı 2020-21 sezonunu 3 puanla kapatmak için mücadele edecek. Bordo-mavililer sezonun ilk maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlamış ve 3-1 kaybetmişti.