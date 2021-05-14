Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır takımdan ayrılabilir! 30 milyon euro...

Son dakika spor haberi: 'un yıldız ismi takımdan ayrılabilir! 30 milyon euro...

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un başarılı file bekçisi , ligde oynayacakları maçı ile bordo-mavililerin kalesini son kez koruyabilir. İşte detaylar... ( haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 17:32
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldız ismi Uğurcan Çakır takımdan ayrılabilir! 30 milyon euro...

devleri Inter, , ve 'nın peşinde olduğu 'ın takımdan ayrılabileceği ifade ediliyor. Karadeniz ekibine 30 milyon euroya yakın tekliflerin geldiği belirtildi. 'nin bitimiyle Uğurcan'ın bu devlerden birine gitmesi bekleniyor.

Bu sezon 'da 37 karşılaşmaya çıkan Uğurcan, kalesinde 35 gol gördü. 3.330 dakika sahada kalan başarılı eldiven, takımının en önemli oyuncularından biri oldu. 7 kez de ay-yıldızlı formayı terleten 1996 doğumlu kaleci, şu an 'ın as kalecisi olarak gözüküyor.

SON DAKİKA