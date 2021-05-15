Haberler Trabzonspor 4 kez kaybetti

4 kez kaybetti

Fırtına, ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
4 kez kaybetti

Fırtına, ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.

NUMANOĞLU YÖNETECEK
Süper Lig'de 42. ve son hafta hakemleri belli oldu. Buna göre -Gençlerbirliği maçında düdük çalacak. Fırtına, ile bugüne kadar çıktığı 3 karşılaşmada 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

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