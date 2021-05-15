4 kez kaybetti

Fırtına, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 35 lig maçında 24 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, sahasındaki son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazanmıştı.



NUMANOĞLU YÖNETECEK

Süper Lig'de 42. ve son hafta hakemleri belli oldu. Buna göre Trabzonspor-Gençlerbirliği maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Fırtına, Numanoğlu ile bugüne kadar çıktığı 3 karşılaşmada 1'er galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.