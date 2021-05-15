Trabzonspor'da Abdullah Avcı Gençlerbirliği maçı öncesi planı yaptı!

GALİBİYET PLANI HAZIR
Süper Lig'in son haftasında evinde kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Trabzonspor, rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak için mücadele edecek. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen 22 Kasım 2020'de ise ilk resmi maçına BB Erzurum karşısında 1-0'lık galibiyetiyle başlayan Avcı, sezonu galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek.
KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTSİN
Karadeniz devi, Süper Lig'in 42'nci haftasında sahasında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo-mavililer mağlubiyetle başladığı 2020-21 sezonunu 3 puanla kapatmak için mücadele edecek. Bordo-mavililer sezonun ilk maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlamış ve 3-1 kaybetmişti.