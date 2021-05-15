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'da maçı öncesi planı yaptı!

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, ile ligin son maçını oynayacak. Bununla beraber teknik direktör , ligi güzel sonlandırmak istiyor ve galibiyet için planını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Gençlerbirliği maçı öncesi planı yaptı!
Teknik direktör , 'ni devirmesi halinde 65 puan toplamış olacak. Ligde 68 puanı bulunan bordo-mavililer 62 puanı Avcı'nın takımın başına geçmesinden sonra elde etmişti. İlk 8. haftada ise 6 puan toplayabilen Fırtına, başarılı hoca yönetiminde 31 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Attığı 38 gole karşılık ise 21 golü kalesinde gördü.


GALİBİYET PLANI HAZIR
Süper Lig'in son haftasında evinde kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak , rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak için mücadele edecek. 10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın başına geçen 22 Kasım 2020'de ise ilk resmi maçına BB Erzurum karşısında 1-0'lık galibiyetiyle başlayan Avcı, sezonu galibiyetle kapatarak tüm konsantrasyonunu gelecek sezonu planlamasına verecek.

KÖTÜ BAŞLADI İYİ BİTSİN
Karadeniz devi, Süper Lig'in 42'nci haftasında sahasında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordo-mavililer mağlubiyetle başladığı 2020-21 sezonunu 3 puanla kapatmak için mücadele edecek. Bordo-mavililer sezonun ilk maçında evinde 'ı ağırlamış ve 3-1 kaybetmişti.

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