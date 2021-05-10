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Son dakika spor haberleri: 'un rakibi !

4. sırada bitirmesi kesinleşen , 41. hafta maçında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda İttifak Holding ile karşılaşacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:34
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un rakibi Konyaspor!

, 'in 41. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding ile karşılaşacak.

'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

67 puanı bulunan ve ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen bordo-mavililer, son 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik alarak mağlup olmadı.

Trabzonspor'da kart cezalısı , takımda yer alamayacak, sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen 'nun durumu ise bugünkü çalışmanın ardından netlik kazanacak.

Bordo-mavililer, hazırlıklarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla 'ya gidecek.



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