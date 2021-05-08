Trabzonspor - Antalyaspor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 40. haftada heyecan başladı. Belki de şampiyonun ve küme düşen takımların belli olacağı haftada tam 10 maç aynı anda oynanıyor.

Ligde 4. sıradaki yerini sağlama almak isteyen Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Akdeniz ekibi zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkartarak ligde kalmayı garantilemenin peşinde.

Bu zorlu 90 dakikanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

MAÇTAN DAKİKALAR

11' Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Gökdeniz Bayrakdar kafayı vurdu. Uğurcan gole izin vermedi.

12' Nwakaeme ceza sahası dışından köşeye çok sert bir vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi.

15' Marlon'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Djaniny, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden ağlara gitti. Ama yan hakemin ofsayt bayrağı havada.

21' Podolski'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Amilton tam vuruşunu yapacakken savunma araya girdi. Seken top Gökdeniz'in önüne düştü. Gökdeniz yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi. Gökdeniz'in topla buluştuğu pozisyon için ofsayt bayrağı da havada.

26' Organize gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda Boffin topu çelmeyi başardı.

30' Bakasetas'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Ekuban kafayı vurdu. Boffin topu güçlükle çelmeyi başardı.

38' Sağ kanattan Serkan'ın ortasında arka direkte bomboş durumda topla Djaniny buluştu. Ama kötü bir kontrol yapınca Boffin topun sahibi oldu.

44' Hızlı gelişen Trabzonspor atapında ceza sahasına sokulan Djaniny kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ama Boffin bu pozisyonda da kalesini gole kapattı.

48' Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Abdülkadir Ömür, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şık bir vuruşla topu filelere gönderdi.

56' Djaniny sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Çalımlarla önünü açıp dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleye paralel gitti.

65' Sağ kanattan Bünyamin'in ortasında arka direkte Amilton kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hüseyin, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo,Kudryashov, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Hakan, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar

TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK!

Trabzonspor'da kart cezalısı Berat Özdemir ile sakatlığı bulunan Vitor Hugo kadroda yer almadı.

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 24 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 52 gol atarken, 20 gol yedi.

EN FARKLI SKOR 7-0

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.