Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Son dakika transfer haberi: 'un yıldızı 'a 2 talip!

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin uzağında kalan Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan bordo-mavililerde mevcut futbolculara gelecek teklifler de değerlendirilecek. Fırtına'da günün bombası ise ... Ganalı futbolcu performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ekuban için iki takım devreye girdi. İşte o takımlar ve son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:21
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Spor Toto Süper Lig'in 4. transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde takımdaki 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan için talipler artıyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Gana basını, Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin 'da en skorer isim olan Caleb transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Haberde 'un bu sezon en skorer ismi olan için en az 7 milyon talep ettiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Ayrıca Ganalı yıldızın isteklerinin karşılandığı bir teklifle 'dan ayrılabileceği aktarıldı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

EKUBAN SICAK BAKIYOR

Daha önce İtalya'da Chievo ve Lumezzane formaları giyen 'ın Serie A'ya sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren , sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb , iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı gelen haberler arasında.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

DİĞER TAKIM FRANSA'DAN

ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcu ile Ligue 1 ekibi St. Etienne de ciddi bir şekilde ilgileniyor.

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