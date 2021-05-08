Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Gana basını, Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin Trabzonspor 'da en skorer isim olan Caleb Ekuban transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu.

Haberde Trabzonspor'un bu sezon en skorer ismi olan Ekuban için en az 7 milyon talep ettiği iddia edildi.