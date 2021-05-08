Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yıldızı Ekuban'a 2 talip!

Spor Toto Süper Lig'in 4. Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde takımdaki 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Ekuban için talipler artıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 4. Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde takımdaki 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Ekuban için talipler artıyor.
Gana basını, Sampdoria Teknik Direktörü Claudio Ranieri'nin Trabzonspor'da en skorer isim olan Caleb Ekuban transferi için ısrarcı olduğunu duyurdu.
Haberde Trabzonspor'un bu sezon en skorer ismi olan Ekuban için en az 7 milyon talep ettiği iddia edildi.
Ayrıca Ganalı yıldızın isteklerinin karşılandığı bir teklifle Trabzonspor'dan ayrılabileceği aktarıldı.
EKUBAN SICAK BAKIYOR
Daha önce İtalya'da Chievo ve Lumezzane formaları giyen Ekuban'ın Serie A'ya sıcak baktığı ifade edildi.
Bu sezon 30 resmi maçta 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu.
Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren ve 1 yıllık kontratı kalan Caleb Ekuban, iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı gelen haberler arasında.
DİĞER TAKIM FRANSA'DAN
Trabzonspor ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ganalı futbolcu ile Ligue 1 ekibi St. Etienne de ciddi bir şekilde ilgileniyor.