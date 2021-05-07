Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Abdullah Avcı Cemali Sertel’i istedi

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Birçok yabancı futbolcu ile görüşen , yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavili takımın gündemine 'de üçüncü bek konumunda bulunan de geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 07:14
Trabzonspor'da Abdullah Avcı Cemali Sertel’i istedi

Birçok yabancı futbolcu ile görüşen , yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavili takımın gündemine 'de üçüncü bek konumunda bulunan de geldi. eski öğrencisini istiyor ama bu transferin Başakşehir'in maddi beklenti içerisinde olmaması durumunda gerçekleşebileceği öğrenildi. Kulubü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek bu sezon 3'ü olmak üzere toplam 13 maça çıktı ve 658 dakika sahada kalabildi.

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