Trabzonspor'da Abdullah Avcı Cemali Sertel’i istedi

Birçok yabancı futbolcu ile görüşen Trabzonspor, yerli havuzunu da geliştirmek istiyor. Bu doğrultuda bordo-mavili takımın gündemine Başakşehir'de üçüncü bek konumunda bulunan Cemali Sertel de geldi. Abdullah Avcı eski öğrencisini istiyor ama bu transferin Başakşehir'in maddi beklenti içerisinde olmaması durumunda gerçekleşebileceği öğrenildi. Kulubü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki sol bek bu sezon 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 maça çıktı ve 658 dakika sahada kalabildi.