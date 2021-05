Trabzonsporlu Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor! İtalyan devinden müthiş teklif

Geçtiğimiz sezon Yusuf Yazıcı'yı 17.5 milyon euro'ya Lille kulübüne satan Trabzonspor, bir kez daha Avrupa'nın gündeminde. Fırtına'nın milli file bekçisi Uğurcan Çakır için Avrupa devleri resmen yarış halinde. 25 yaşındaki eldiven ile en ciddi ilgilenen takımlardan olan İnter ise elini çabuk tutmak istiyor. Mavi-siyahlı yönetim, Trabzonspor'a resmi teklif hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin bu transfer için beklentilerini araştıran İtalyan temsilcisi ilk etapta farklı bonuslarla birlikte 20 milyon euro'yu bulan bir miktarı masaya koymayı planlıyor.Karadeniz devine menajerler aracılığıyla bu teklifi kısa süre içerisinde resmiyete dönüştüreceğinin mesajını yollayan İnter'in, bu girişimleri İtalyan basınında da fazlasıyla yer almaya başladı. Çizme medyası da 1.91 boyundaki eldivenin İnter forması giyerken karikatürize edilmiş fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan Çakır'a İnter'in duyduğu ilginin ciddi olduğunu doğrulayarak, "Şu an için anlaştığımız bir takım yok. Uğurcan, Türkiye'nin en değerli kalecisi. Ona her takımın ilgisinin olması çok normal" dedi.Bordo-mavili takımın transfer politikası için Uğurcan Çakır kritik bir noktada bulunuyor. Yönetim başarılı eldivenin satışından elde edilecek gelirle transfer harcamalarının büyük bir bölümünü karşılamayı umuyor. Bu arada yönetimin 25 yaşındaki eldivene kulübün bilgisi dahilinde olmak koşuluyla kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşme izni verildi. Yönetim, geçtiğimiz sezon beklenen teklifler gelmediği için Uğurcan'ın satışına izin vermemişti. Ancak bu kez durum farklı.A Milli Futbol Takımı ve Trabzonspor'un '1' numarası olan Uğurcan, bu sezon kariyerinin en önemli dönemini yaşıyor. Süper Lig'de yüzde 77.3 kurtarış başarısıyla bu alanda da ilk sırada yer alan başarılı eldiveni, Muslera yüzde 74.3, Altay Bayındır yüzde 73.2 ve Ersin Destanoğlu da yüzde 66.7 ile takip etti. Kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, hemen her karşılaşmada kalesinde devleşiyor.Abdullah Avcı da Uğurcan Çakır'ın performansına önemli katkı sağladı. Deneyimli teknik adam, takım savunmasını ön planda tuttu. Avcı'nın görevde olmadığı Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 7 maçta forma 13 gol gören başarılı eldiven, Avcı'dan sonra ise 30 müsabakada 20 gole engel olamadı.