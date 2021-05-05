Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı o ismi yönetime sundu! Transfer...

Son dakika spor haberi: o ismi yönetime sundu! Transfer...

Son dakika spor haberi... 'de sona yaklaşılırken, yeni sezon için kolları sıvayan ekiplerden 'da yönetime transfer listesini yönetime sunarken, o isim dikkat çekti. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:23
Son dakika spor haberi: Abdullah Avcı o ismi yönetime sundu! Transfer...

Sezonun bitimine iki hafta kalırken 2021/22 planlamasına şimdiden başlayan 'da kaleci transferi de gündemde... için Avrupa'nın önemli kulüpleri nabız yoklarken bordo mavililer, bu oyuncunun satışı halinde kale için alternatiflerini belirledi.

Hürriyet'in haberine göre; Teknik direktör , 'deki başarılı performansıyla öne çıkan file bekçisi Eğribayat'ın ismini yönetime sundu. Göztepe 500 bin Euro bonservis ödeyerek 'dan renklerine katıp 5 yıllık imza attırdığı İrfan Can'ın satışından önemli bir miktar gelir elde etmeyi planlarken bordo mavililer en makul şekilde bu transferi bitirme hedefinde.

Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon euro piyasa değeri olan İrfan Can'ın adı ve Galatasaray ile de anılmıştı. 1.93 cm boyunda ve 1998 doğumlu İrfan Can'ın kulübüyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Trabzonspor'da kale için bir diğer alternatif Mert Günok... 32 yaşındaki Mert'in Başakşehir'le sözleşmesi ise 2023'te sona eriyor.

İRFAN CAN GİDERSE BEDAVAYA VOLKAN BABACAN
Transferin gerçekleşmesi durumunda Göztepe, 'ın transferini bitirmek için çaba sarf edecek. İrfan Can'a olan ilginin artması ve bonservisiyle satış ihtimalinin kuvvetlenmesiyle beraber alternatif oyuncu arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, bu sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'ı bedelsiz olarak kadroya katmayı planlıyor.

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