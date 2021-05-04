Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

Son dakika transfer haberi: 'a genç golcü! 'den geliyor

Son dakika transfer haberi: 'de ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligi ilk 4'ün içinde bitirmesi beklenen 'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden 'nın gündemine 'de forma giyen golcü oyuncu geldi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 13:47 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 13:51
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

'de ile iyi bir çıkış yakalayan 'un ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi bekleniyor...

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

Ara transferde birçok transfer gerçekleştiren , yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'un transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

İşte o yıldız ve Zeki Uzundurukan'ın açıklamaları:

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

Forvet arayışlarını sürdüren 'un gündemine 'nın 22 yaşındaki golcüsü Ike Ugbo geldi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

, bu sezon kiralık oynadığı Cercle Brugge'da 32 maçta 16 gol atan İngiliz forveti kiralık olarak düşünüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'a genç golcü! Chelsea'den geliyor

İtalyan basınında ise 'un Dennis Man'ı istediği haberleri çıkmaya devam ediyor.

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