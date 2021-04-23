Menajerleriyle konuşuldu

Her iki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçen bordo-mavili kulübün kurmayları, Edgar ve Hugo'dan çok memnun olduklarını söylerken; teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kesinlikle bu ikilinin bozulmasını istemediği belirtildi.
Her iki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçen bordo-mavili kulübün kurmayları, Edgar ve Hugo'dan çok memnun olduklarını söylerken; teknik direktör Abdullah Avcı'nın da kesinlikle bu ikilinin bozulmasını istemediği belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın transferinde kadroya katılan Edgar'ın 2022'ye kadar kontratı bulunurken, bonservis maliyeti 3.2 milyon euro olan Hugo'nun ise sözleşmesi 2024'te bitecek.