Haberler Trabzonspor Menajerleriyle konuşuldu

Menajerleriyle konuşuldu

Her iki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçen bordo-mavili kulübün kurmayları, Edgar ve 'dan çok memnun olduklarını söylerken; teknik direktör 'nın da kesinlikle bu ikilinin bozulmasını istemediği belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 06:50
Menajerleriyle konuşuldu
Her iki oyuncunun temsilcileriyle iletişime geçen bordo-mavili kulübün kurmayları, Edgar ve 'dan çok memnun olduklarını söylerken; teknik direktör 'nın da kesinlikle bu ikilinin bozulmasını istemediği belirtildi. 'nın transferinde kadroya katılan Edgar'ın 2022'ye kadar kontratı bulunurken, bonservis maliyeti 3.2 milyon euro olan Hugo'nun ise sözleşmesi 2024'te bitecek.
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