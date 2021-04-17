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Son dakika spor haberi: 'da Abdülkadir Ömür 14 hafta sonra kadroda

Son dakika spor haberi: 'da ligin 19. haftasındaki maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:56 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 17:11
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 14 hafta sonra kadroda

'da ligin 19. haftasındaki İttifak Holding maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, tedavisinin ardından ilk kez maç kadrosuna alındı.

Yaklaşık 3 ayda tedavisi tamamlanan bordo-mavili futbolcu, ligde 14 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

Öte yandan, 25. haftadaki karşılaşmasında forma giyen ve ardından antrenmanda sakatlanan de 8 maç sonra kadroda yer buldu.

temsilcisinde sakatlığı bulunan ve ile kart cezalısı , maçta forma giymedi.

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