Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Edin Visca'dan transfer görüşmesi! Fenerbahçe detayı...

Son dakika spor haberleri: 'da ve 'dan transfer görüşmesi! detayı...

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına başlayan 'da, bir numaralı transfer hedefi 'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör 'nın, eski öğrencisiyle birlikte kaldıkları sitede bir araya gelip görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte dikkat çeken görüşmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:25
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Edin Visca'dan transfer görüşmesi! Fenerbahçe detayı...

Spor Toto 'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan 'da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Kadroya yapılacak takviyeler konusunda yönetime raporunu sunan teknik direktör 'nın ilk hedefi eski öğrencisi ...

'de uzun yıllar hocalığını yaptığı Boşnak kanat oyuncusunun mutlaka transfer edilmesini isteyen Avcı, geçtiğimiz pazartesi günü 'da Başkan ve yöneticiler ile 'le buluştu.

BİRLİKTE F.BAHÇE MAÇINI İZLEDİLER
'nin haberine göre; Abdullah Avcı bu toplantının ardından ailesinin kaldığı siteye dönerken, aynı sitede yaşayan Edin ile bir süre sohbet etti. İkilinin konuşmalarının - maçına denk gelmesi ve masada bir tablet olması dikkat çekti. Yaklaşık 30 dakika süren bu görüşme sırasında ikilinin konuşmayı bırakıp tablete yönelmesi, Fenerbahçe maçını takip ettikleri şeklinde yorumlandı.

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