Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve Edin Visca'dan transfer görüşmesi! Fenerbahçe detayı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Trabzonspor'da gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Kadroya yapılacak takviyeler konusunda yönetime raporunu sunan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk hedefi eski öğrencisi Edin Visca...

Başakşehir'de uzun yıllar hocalığını yaptığı Boşnak kanat oyuncusunun mutlaka transfer edilmesini isteyen Avcı, geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler Ertuğrul Doğan ile Mehmet Yiğit Alp'le buluştu.

BİRLİKTE F.BAHÇE MAÇINI İZLEDİLER

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Abdullah Avcı bu toplantının ardından ailesinin kaldığı siteye dönerken, aynı sitede yaşayan Edin Visca ile bir süre sohbet etti. İkilinin konuşmalarının Fenerbahçe-Gaziantep maçına denk gelmesi ve masada bir tablet olması dikkat çekti. Yaklaşık 30 dakika süren bu görüşme sırasında ikilinin konuşmayı bırakıp tablete yönelmesi, Fenerbahçe maçını takip ettikleri şeklinde yorumlandı.