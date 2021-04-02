Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferde bombayı patlatmak üzere | Adım adım Visca

Son dakika spor haberi: transferde bombayı patlatmak üzere | Adım adım Visca

Son dakika haberi: Bordo-mavili takım, ile yollarını ayırmayı planlayan 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanadı bir aksilik yaşanmazsa sezon sonunda renklerine bağlayacak... gelmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 21:29 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor transferde bombayı patlatmak üzere | Adım adım Visca

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam eden , büyük bir bomba patlatmak üzere… Karadeniz devi, uzun zamandır peşinde olduğu Başakşehirli 'da adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve rotasını şimdiden eski hocası 'nın takımı Trabzonspor olarak belirleyen 31 yaşındaki Bosnalı sağ kanadın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başkan 'ın 'in ligde kalmasında Edin Visca'ya güvendiği ve ardından bonservisinde de kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

281 MAÇTA 162 GOLE DİREKT KATKI

1.72 boyundaki yıldızın sezon sonunda Trabzonspor'a gelmesine kesin gözle bakılıyor. 'de 281 maça çıkan ve bu periyotta 81 gol atıp 81 asist yapan '' bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımına beklenen katkıyı sunamadı. Tam 7 yıl boyunca sakatlık yaşamayan ve bu dönem ilk defa ciddi sakatlıklar yaşayarak 19 maçta takımının formasını giyemeyen Edin Visca, en son sakatlandığında Başakşehir'in adı İstanbul BB'ydi. Bordo mavili yönetim de devre arasında bu oyuncuyu çok istemişti ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez işin bitmesi kesin gibi.

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